За паспорта в ОРДЛО: Кулеба уверен, что против России уже можно вводить санкции

Глава МИД Украины уверен, что массовая выдача паспортов РФ украинцам, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса – это явное нарушение Минских соглашений.

Евросоюз может немедленно вводить санкции против России за выдачу паспортов во временно оккупированных районах Донбасса. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Мы уверены, что уже есть достаточно оснований для ввода санкций против РФ за незаконную массовую выдачу российских паспортов гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса. Санкции за такое явное нарушение Минских соглашений давно назрели", — отметил министр.

В другом твите Кулеба приветствовал сегодняшнее решение COREPER (Комитет постоянных представителей Европейского Союза) добавить 5 человек в санкционный список ЕС за содействие незаконной организации и проведение выборов в Госдуму России на территории оккупированного Крыма.

"Крым – это Украина. Каждое нарушение международного права со стороны России будет наказано", – добавил глава украинской дипломатии.

Без паспорта РФ не возьмут уборщиком

Член украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш 9 февраля опубликовал в Facebook фотографию объявления о найме на работу в Луганске. В главный банк террористов "ЛНР" требовался уборщик, но без паспорта РФ кандидатов не брали.

"Паспорта "республик" не котируются даже при приеме на работу в "республиканские государственные" учреждения. Это прекрасно показывает, кто на самом деле руководит в Донецке и Луганске", – прокомментировал Гармаш.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в январе говорил об использовании паспортизации в ОРДЛО как повода для эскалации вооруженного конфликта.

Президент РФ Владимир Путин в декабре прошлого года внес в Госдуму законопроект об упрощении получения паспорта РФ.

Фокус писал, что в России планировали в 2021 году выдать жителям оккупированного Донбасса до 500 тыс. паспортов.