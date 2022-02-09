За паспорти в ОРДЛО: Кулеба впевнений, що проти Росії вже можна запроваджувати санкції

Глава МЗС України впевнений, що масове видавання паспортів РФ українцям, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, – це явне порушення Мінських угод.

Євросоюз може негайно запроваджувати санкції проти Росії за видачу паспортів у тимчасово окупованих районах Донбасу. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Ми впевнені, що вже є достатньо підстав для запровадження санкцій проти РФ за незаконну масову видачу російських паспортів громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Санкції за таке явне порушення Мінських угод давно назріли", — зазначив міністр.

В іншому твіті Кулеба привітав сьогоднішнє рішення COREPER (Комітет постійних представників Європейського Союзу) додати 5 осіб до списку санкцій ЄС за сприяння незаконній організації та проведення виборів до Держдуми Росії на території окупованого Криму.

"Крим – це Україна. Кожне порушення міжнародного права з боку Росії покарають", – додав голова української дипломатії.

Без паспорта РФ не візьмуть прибиральником

Член української делегації у ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш 9 лютого опублікував у Facebook фотографію оголошення про найм на роботу в Луганську. Головний банк терористів "ЛНР" шукав прибиральника, але без паспорта РФ кандидатів не брали.

"Паспорти "республік" не котируються навіть для прийому на роботу до "республіканських державних" установ. Це чудово показує, хто насправді керує в Донецьку та Луганську", – прокоментував Гармаш.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у січні говорив про використання паспортизації в ОРДЛО як привод для ескалації збройного конфлікту.

Президент РФ Володимир Путін у грудні минулого року вніс до Держдуми законопроєкт про спрощення отримання паспорта РФ.

Фокус писав, що в Росії планували 2021 року видати жителям окупованого Донбасу до 500 тис. паспортів.