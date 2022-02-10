Комитет по разведке США просит Байдена дать Украине доступ к разведданным

Такое действие отвечает как национальным интересам США, так и их союзников, подчеркнули подписавшие письмо сенаторы

Группа американских сенаторов из комитета по разведке отправила письмо президенту США Джону Байдену. В нем идет речь о том, чтобы предоставить Украине, находящейся под угрозой российской агрессии, максимально полные разведданные относительно войск РФ на ее границах, сообщает DW.

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Текст письма был опубликован в среду, 9 февраля 2022 года, на сайте главы комитета Сената США по разведке Марка Ворнера.

"Мы просим Соединенные Штаты в полной мере поделиться разведданными с Украиной", — сказано в тексте послания.

Американские сенаторы, обращаясь к президенту США, называют Россию агрессором, и поэтому считают, что Украине должна быть предоставлена наиболее важная информация, необходимая ей для защиты своей страны.

Это отвечает интересам национальной безопасности США, а также их союзникам в регионе, подчеркивают сенаторы. "Угрозы РФ Украине угрожают демократиям во всем мире. Мы призываем Вас сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент", — говорится в письме.

В конце письма стоят подписи 16 американских сенаторов, как демократов, так и республиканцев, в том числе главы комитета Сената по разведке Марка Ворнера и его заместителя Марка Рубио.

Ранее Фокус сообщал, что сенаторы в США изучают возможность введения санкций против России за кибератаки на Украину. Комитет Сената по международным отношениям полагает, что такие меры должны быть приняты еще до того, как РФ вторгнется на украинскую территорию.

Тем временем, американский сенатор Макконелл подтвердил информацию о том, что канцлер Германии Шольц готов заблокировать запуск газопровода "Северный Поток-2".

Всеобъемлющий пакет экономических санкций против России на случай ее вторжения в Украину сенаторы США начали рассматривать в конце января 2022 года. Превентивно их вводить не будут, такой документ будет принят только в результате начала военных действий.