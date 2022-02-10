Комітет з розвідки США просить Байдена дати Україні доступ до розвідданих

Це відповідає як національним інтересам США, так і їхнім союзникам, підкреслили сенатори, що підписали лист.

Група американських сенаторів із комітету з розвідки надіслала листа президенту США Джону Байдену. У ньому йдеться про те, щоб надати Україні, яка перебуває під загрозою російської агресії, максимально повні розвідувальні дані щодо військ РФ на її кордонах, повідомляє DW.

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Текст листа опублікували в середу, 9 лютого 2022 року, на сайті голови комітету Сенату США з розвідки Марка Ворнера.

"Ми просимо Сполучені Штати повною мірою поділитися розвідданими з Україною", — йдеться в тексті послання.

Американські сенатори, звертаючись до президента США, називають Росію агресором, і тому вважають, що Україні мають надати найважливішу інформацію, необхідну їй для захисту своєї країни.

Це відповідає інтересам національної безпеки США, а також їхнім союзникам у регіоні, наголошують сенатори. "Загрози РФ Україні загрожують демократіям у всьому світі. Ми закликаємо Вас зробити все можливе, щоб підтримати Україну в цей критичний момент", — йдеться в листі.

Наприкінці листа стоять підписи 16 американських сенаторів, як демократів, так і республіканців, зокрема голови комітету Сенату з розвідки Марка Ворнера та його заступника Марка Рубіо.

Раніше Фокус повідомляв, що сенатори в США вивчають можливість запровадження санкцій проти Росії за кібератаки на Україну. Комітет Сенату з міжнародних відносин вважає, що такі заходи мають вжити ще до того, як РФ вдереться на українську територію.

Тим часом американський сенатор Макконнелл підтвердив інформацію про те, що канцлер Німеччини Шольц готовий заблокувати запуск газопроводу "Північний Потік-2".

Всеосяжний пакет економічних санкцій проти Росії на випадок її вторгнення в Україну сенатори США почали розглядати наприкінці січня 2022 року. Превентивно їх не вводитимуть, такий документ приймуть лише внаслідок початку військових дій.