"Ближайшие несколько дней решающие", — британский премьер о войсках РФ на границе с Украиной

Политик считает сложившуюся ситуацию наиболее опасным моментом для европейской безопасности за последние несколько десятилетий.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил сегодня на пресс-конференции в НАТО, что ближайшие несколько дней станут решающими в ситуации с войсками РФ на украинской границе. "Возможное решение о вторжении, как я думаю, еще не принято", — подчеркнул Джонсон. Трансляция выложена в Telegram на канале UK Prime Minister.

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Тот факт, что неподалеку от украинских границ скопилось множество российских военнослужащих, сам по себе не является чем-то катастрофическим. Хотя наша разведка предоставляет довольно мрачные данные о большом количестве тактических батальонных групп РФ, готовых для нападения, — уточнил Джонсон.

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"Я бы сказал, что это, вероятно, самый опасный момент в наиболее крупной проблеме с европейской безопасностью за последние несколько десятилетий", — подчеркнул премьер-министр Великобритании.

В то же время, страны Запада остаются едины во мнении — этот кризис будет решен благодаря сочетанию военной решительности, санкций и дипломатии. Чем более жесткие и автоматические санкции вводятся, тем больше у нас шансов воспрепятствовать тому, что я называю иррациональной реакцией, — подчеркнул Джонсон.

Ранее Фокус сообщал, что Британия вооружила военный флот Украины ракетами, которые помогут в противостоянии российскому флоту в акваториях Азовского и Черного морей. Подобных вооружений Украина ранее ни от кого не получала, говорят украинские военные специалисты.

Немного ранее, Великобритания перебросила в Украину более сотни бойцов своего спецназа. Эти солдаты будут обучать украинских военнослужащих снайперской стрельбе, борьбе с боевиками и совершению диверсий.

Еще в конце января 2022 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что его страна разместит свои войска в Восточной Европе в случае нападения России на украинскую территорию. Джонсон подчеркнул, что Великобритания будет консолидировать усилия своих европейских союзников по НАТО в борьбе с российской агрессией.