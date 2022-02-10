"Найближчі кілька днів вирішальні", — британський прем'єр про війська РФ на кордоні з Україною

Політик вважає ситуацію, що склалася, найбільш небезпечним моментом для європейської безпеки за останні кілька десятиліть.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив сьогодні на пресконференції в НАТО, що найближчі дні стануть вирішальними в ситуації з військами РФ на українському кордоні. "Можливе рішення про вторгнення, як я думаю, ще не прийняте", — наголосив Джонсон. Трансляцію викладено в Telegram на каналі UK Prime Minister.

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Той факт, що неподалік українських кордонів зібралося безліч російських військовослужбовців, сам по собі не є чимось катастрофічним. Хоча наша розвідка надає досить похмурі дані про велику кількість тактичних батальйонних груп РФ, які готові до нападу, — уточнив Джонсон.

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"Я сказав би, що це, ймовірно, найнебезпечніший момент у найбільшій проблемі з європейською безпекою за останні кілька десятиліть", — підкреслив прем'єр-міністр Великобританії.

Водночас країни Заходу залишаються єдиними на думці — ця криза буде вирішена завдяки поєднанню військової рішучості, санкцій та дипломатії. Чим жорсткіші й автоматичні санкції вводяться, тим більше шансів у нас перешкодити тому, що я називаю ірраціональною реакцією, — підкреслив Джонсон.

Раніше Фокус повідомляв, що Британія озброїла військовий флот України ракетами, які допоможуть у протистоянні російському флоту в акваторіях Азовського та Чорного морів. Подібних озброєнь Україна раніше ні від кого не отримувала, кажуть українські військові фахівці.

Трохи раніше Великобританія перекинула в Україну понад сотню бійців свого спецназу. Ці солдати навчатимуть українських військовослужбовців снайперської стрільби, боротьби з бойовиками та скоєння диверсій.

Ще наприкінці січня 2022 року прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявляв, що його країна розмістить свої війська у Східній Європі в разі нападу Росії на українську територію. Джонсон підкреслив, що Великобританія консолідуватиме зусилля своїх європейських союзників з НАТО в боротьбі з російською агресією.