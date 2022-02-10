"Черный Париж" и исламофобия: телеканалу НАШ выписали штраф за высказывания Мураева

Во время обсуждения визита президента США в Украину экс-нардеп говорил о принадлежности мусульман к мировому терроризму. Он назвал столицу Франции "мусульманской Меккой с хиджабами, где страшно находиться".

Нацсовет Украины по вопросам теле и радиовещания оштрафовал телеканал НАШ почти на 125 тыс. гривен за разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти. Об этом сообщила пресс-служба совета.

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Внеплановые проверки проводили у юрлиц ООО "Наш 365" (логотип НАШ) и ООО "Наша Прага" (логотип "Макси-ТВ"). Причиной штрафа стал эфир передачи "Важное" 1-го и 2 сентября 2021 года.

В программе выступали бывший нардеп Евгений Мураев и политолог Сергей Таран. Они обсуждали визит президента США Джо Байдена в Украину. Мураев говорил о негативных последствиях вступления Украины в Евросоюз и НАТО, отметил Нацсовет.

Проверка установила, что Мураев использовал расистские высказывания и очернял религиозные убеждения.

"Мураев использовал лексемы "черный Париж", "мусульманская Мекка с хиджабами, где страшно находиться" и выражал другие характеристики населения французской столицы, которое этнически происходит из африканского континента и мусульманских стран", – сообщил регулятор.

Экс-нардеп говорил о принадлежности мусульман к мировому терроризму, что является признаком исламофобии, говорится в сообщении.

Телеканал "НАШ" должен уплатить в госбюджет штраф в сумме 124 670, 25 гривен. Также лицензиат не выполнил решение Нацсовета от 19 августа прошлого года и не оплатил штраф в размере 119 544,75 гривен, поэтому Национальный совет обратится в суд с иском об аннулировании лицензии.

Штраф за языковые квоты

Нацсовет 10 февраля оштрафовал двух лицензиатов – ООО "Наш 365" и ООО "Наша Прага" на 24 тыс. 934 гривны за нарушение языковых квот. В период с 8 по 14 июля прошлого года на украинском языке эфир велся 2 часа 26 минут, или 8,71% времени.

"Объем передач на негосударственном языке составил 25 часов 34 мин или 91,29%. Эти показатели на телеканале "Макси-ТВ" (ООО "Наша Прага") были 2 часа 25 мин (8,68%) и 25 часов 35 мин (91,32%)", – подсчитал регулятор.

Фокус со ссылкой на украинские СМИ сообщал о получении Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) пакета документов для ввода санкций против телеканала НАШ. Спикер Рады Руслан Стефанчук 7 февраля утверждал, что СНБО не рассматривал вопрос введения санкций против вещателя.

В начале февраля 2021 года под зданием телеканала НАШ прошло несколько протестных акций. 1 февраля в ходе протеста активисты наклеили на здание логотип армии РФ.

На следующий день, 2 февраля, протестующие заявили о необходимости закрыть канал.