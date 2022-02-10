"Чорний Париж" та ісламофобія: телеканалу НАШ виписали штраф за висловлювання Мураєва

Під час обговорення візиту президента США до України екснардеп говорив про належність мусульман до світового тероризму. Він назвав столицю Франції "мусульманською Меккою з хіджабами, де страшно перебувати".

Нацрада України з питань теле- та радіомовлення оштрафувала телеканал НАШ майже на 125 тис. гривень за розпалювання національної, расової чи релігійної ненависті. Про це повідомила пресслужба ради.

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Позапланові перевірки проводили в юридичних осіб ТОВ "Наш 365" (логотип НАШ) та ТОВ "Наша Прага" (логотип "Максі-ТВ"). Причиною штрафу став ефір передачі "Важливе" 1-го та 2-го вересня 2021 року.

У програмі виступали колишній нардеп Євген Мураєв та політолог Сергій Таран. Вони обговорювали візит президента США Джо Байдена до України. Мураєв говорив про негативні наслідки вступу України до Євросоюзу та НАТО, зазначила Нацрада.

Перевірка встановила, що Мураєв використав расистські висловлювання та очорняв релігійні переконання.

"Мураєв використовував лексеми "чорний Париж", "мусульманська Мекка з хіджабами, де страшно перебувати" і виражав інші характеристики населення французької столиці, яке етнічно походить з африканського континенту та мусульманських країн", – повідомив регулятор.

Екснардеп говорив про належність мусульман до світового тероризму, що є ознакою ісламофобії, йдеться в повідомленні.

Телеканал "НАШ" має сплатити до держбюджету штраф у сумі 124 670, 25 гривень. Також ліцензіат не виконав рішення Нацради від 19 серпня минулого року та не сплатив штраф у розмірі 119 544,75 гривень, тому Національна рада звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії.

Штраф за мовні квоти

Нацрада 10 лютого оштрафувала двох ліцензіатів – ТОВ "Наш 365" та ТОВ "Наша Прага" на 24 тис. 934 гривні за порушення мовних квот. У період з 8 по 14 липня минулого року ефір вівся 2 години 26 хвилин, або 8,71% часу.

"Обсяг передач недержавною мовою становив 25 годин 34 хв або 91,29%. Ці показники на телеканалі "Максі-ТВ" (ТОВ "Наша Прага") були 2 години 25 хв (8,68%) та 25 годин 35 хв ( 91,32%)", – підрахував регулятор.

Фокус із посиланням на українські ЗМІ повідомляв про отримання Радою нацбезпеки та оборони України (РНБО) пакету документів для введення санкцій проти телеканалу НАШ. Спікер Ради Руслан Стефанчук 7 лютого стверджував, що РНБО не розглядала питання запровадження санкцій проти мовника.

На початку лютого 2021 року під будівлею телеканалу НАШ пройшло кілька акцій протесту. 1 лютого під час протесту активісти наклеїли на будівлю логотип армії РФ.

Наступного дня, 2 лютого, протестувальники заявили про необхідність закрити канал.