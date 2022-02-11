Чехия может официально поддержать вступление Украины в ЕС, — глава чешского МИД

По словам дипломата Яна Липавского, Чехия поддерживает евроинтеграцию Киева и не планирует принимать позицию Владимира Путина о нерасширении Евросоюза.

Украина и Чехия ведут переговоры относительно подписания декларации о поддержке вступления нашей страны в Евросоюз. Эту информацию в интервью "Европейской правде" подтвердил глава чешского МИД Ян Липавский.

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По его словам, Украина должна ощущать поддержку Чехии относительно евроинтеграции.

Как отметил глава чешского МИД Ян Липавский, Киев в экономическом плане в последнее время стал более важным для Праги.

"И хотя это вступление (в ЕС и НАТО — ред.) не может быть гарантировано прямо сейчас – мы точно не будем слушать Путина, который хочет, чтобы этого вообще не произошло. Я также подчеркну, что перемены уже есть. Украина переориентировала экономику на торговлю с Евросоюзом. А торговля между Украиной и Чехией растет каждый год! Вы становитесь все более важными для нас", — продолжил дипломат и призвал Киев не останавливаться в плане проведения реформ.

Глава МИД также подтвердил журналистам информацию о том, что Украина и Чехия сейчас ведут переговоры относительно подписания декларации о поддержке вступления нашей страны в ЕС, и выразил надежду, что документ в скором времени будет утвержден.

Ян Липавский назвал чешское общество проукраинским, которое поддерживает решение Киева "двигаться на Запад". Дипломат признал, что в Чехии есть несколько партий, которые выступают против расширения Евросоюза за счет Украины, однако такие политсилы не являются "успешными".

Во время интервью глава чешского МИД также затронул тему Донбасса и возможного вторжения армии РФ. По его словам, Прага планирует и дальше поставлять Украине вооружение, чтобы помочь Киеву "устоять в кризисе".

"Часть этих усилий (военной помощи — ред.) направлена на то, чтобы изменить "расчет потерь" для Путина, чтобы он принял решение не нападать на Украину физически. Потому мы передали Украине 4000 артиллерийских снарядов", — подчеркнул Ян Липавский и добавил, что Чехия готова ввести новые санкции против России, если "случится что-то серьезное".

Напомним, в январе Минобороны Чехии собщило о том, что Прага готова поставлять Украине вооружение и оборудование в условиях возможного вторжения РФ. По словам министра обороны Яны Черновохой, чешское государство исторически и политически находится на стороне Киева.

Также в январе 2021 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического Альянса.