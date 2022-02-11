Чехія може офіційно підтримати вступ України до ЄС, — глава чеського МЗС

За словами дипломата Яна Ліпавського, Чехія підтримує євроінтеграцію Києва та не планує приймати позицію Володимира Путіна щодо нерозширення Євросоюзу.

Україна та Чехія ведуть переговори щодо підписання декларації щодо підтримки вступу нашої країни до Євросоюзу. Цю інформацію в інтерв'ю "Європейській правді" підтвердив голова чеського МЗС Ян Ліпавський.

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За його словами, Україна має відчувати підтримку Чехії щодо євроінтеграції.

Як зазначив глава чеського МЗС Ян Ліпавський, Київ у економічному плані останнім часом став важливішим для Праги.

"І хоча цей вступ (у ЄС і НАТО — ред.) не може бути гарантований прямо зараз – ми точно не слухатимемо Путіна, який хоче, щоб цього взагалі не сталося. Я також підкреслю, що зміни вже є. Україна переорієнтувала економіку на торгівлю з Євросоюзом. А торгівля між Україною та Чехією зростає щороку! Ви стаєте все важливішими для нас", — продовжив дипломат і закликав Київ не зупинятися в плані проведення реформ.

Глава МЗС також підтвердив журналістам інформацію про те, що Україна та Чехія зараз ведуть переговори щодо підписання декларації про підтримку вступу нашої країни до ЄС, та висловив сподівання, що документ незабаром буде затверджено.

Ян Ліпавський назвав чеське суспільство проукраїнським, яке підтримує рішення Києва "рухатися на Захід". Дипломат визнав, що в Чехії є кілька партій, які виступають проти розширення Євросоюзу за рахунок України, однак такі політсили не є "успішними".

Під час інтерв'ю глава чеського МЗС також торкнувся теми Донбасу та можливого вторгнення армії РФ. За його словами, Прага планує й надалі постачати Україні озброєння, щоб допомогти Києву "встояти в кризі".

"Частина цих зусиль (військової допомоги — ред.) спрямована на те, щоб змінити "розрахунок втрат" для Путіна, щоб він прийняв рішення не нападати на Україну фізично. Тому ми передали Україні 4000 артилерійських снарядів", — наголосив Ян Ліпавський і додав, що Чехія готова запровадити нові санкції проти Росії, якщо "трапиться щось серйозне".

Нагадаємо, в січні Міноборони Чехії повідомило, що Прага готова постачати Україні озброєння й обладнання в умовах можливого вторгнення РФ. За словами міністерки оборони Яни Чернохової, чеська держава історично та політично перебуває на боці Києва.

Також у січні 2021 року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія стануть членами Північноатлантичного Альянсу.