Сохраняйте спокойствие: МИД призвал украинцев не сеять панику на фоне слухов о вторжении РФ

Спикер ведомства Олег Николенко заявил, что украинские военные и дипломаты готовы отразить агрессивные действия и рассматривают разные сценарии.

Министерство иностранных дел Украины призвало граждан сохранять спокойствие и объединиться на фоне напряжения из-за угрозы нападения России. Такое заявление 12 февраля опубликовано на официальном сайте ведомства.

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Как подчеркивает МИД, украинские дипломаты и военные с начала обострения конфликта с Россией принимают все необходимые меры, чтобы Украина сохраняла устойчивость и была готова к любым сценариям, а также чтобы россиянам не удалось реализовать никакие агрессивные действия в отношении нашей страны. В частности, МИД в настоящее время пытается снизить напряжение в обществе и поддерживает круглосуточную связь с международными партнерами, чтобы оперативно получать сведения, необходимые для безопасности.

"Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать расшатывающих стабильность и сеющих панику действий", — отмечается в заявлении.

Ведомство добавило, что украинские Вооруженные силы следят за ситуацией и готовы отразить любое посягательство на территории и суверенитет страны. Кроме того, комплексные меры по сдерживанию РФ, предложенный Украине зарубежными партнерами осенью 2021 года, оказался "эффективным инструментом" для противодействия агрессивной российской политике. Сейчас у украинского государства сильная позиция благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, подготовке США и Евросоюзом, жестких санкций, поставкам оружия и получения макрофинансовой помощи.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал Фокусу, когда власти начнут вывозить секретную документацию из-за вторжения РФ. По его словам, пока никаких оснований для таких экстренных действий нет.

Как недавно стало известно, ЦРУ считает, что российское вторжение в Украину начнется 16 февраля. Американские разведчики получили свидетельства, о которых сообщили странам НАТО.

На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия заплатит большую цену за вторжение в Украину. Глава немецкого правительства пообещал украинцам экономическую и дипломатическую поддержку, но отказался поставлять оружие.