Зберігайте спокій: МЗС закликало українців не сіяти паніку на тлі чуток про вторгнення РФ

Спікер відомства Олег Ніколенко заявив, що українські військові та дипломати готові відобразити агресивні дії та розглядають різні сценарії.

Міністерство закордонних справ України закликало громадян зберігати спокій та об'єднатися на тлі напруження через загрозу нападу Росії. Така заява 12 лютого опублікована на офіційному сайті відомства.

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Як наголошує МЗС, українські дипломати та військові від початку загострення конфлікту з Росією вживають усіх необхідних заходів, щоб Україна зберігала стійкість і була готова до будь-яких сценаріїв, а також щоб росіянам не вдалося реалізувати жодних агресивних дій щодо нашої країни. Зокрема, МЗС нині намагається знизити напругу в суспільстві та підтримує цілодобовий зв'язок з міжнародними партнерами, щоб оперативно отримувати відомості, необхідні для безпеки.

"Зараз критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність і сіють паніку", — наголошується в заяві.

Відомство додало, що українські Збройні сили стежать за ситуацією та готові відобразити будь-яке посягання на території та суверенітет країни. Крім того, комплексні заходи щодо стримування РФ, запропоновані Україні закордонними партнерами восени 2021 року, виявилися "ефективним інструментом" для протидії агресивній російській політиці. Зараз у української держави сильна позиція завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, підготовці США та Євросоюзом, жорстким санкціям, постачанню зброї та одержанню макрофінансової допомоги.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов розповів Фокусу, коли влада почне вивозити секретну документацію через вторгнення РФ. За його словами, поки що жодних підстав для таких екстрених дій немає.

Як нещодавно стало відомо, ЦРУ вважає, що російське вторгнення в Україну розпочнеться 16 лютого. Американські розвідники отримали свідчення, про які повідомили країни НАТО.

Цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія заплатить велику ціну за вторгнення в Україну. Глава німецького уряду пообіцяв українцям економічну та дипломатичну підтримку, але відмовився постачати зброю.