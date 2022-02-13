Закрытое совещание СНБО в Раде перенесли на понедельник: что рассмотрят

Совещание под председательством секретаря СНБО по вопросу оценки ситуации вокруг и внутри Украины запланировано на 14 февраля.

Закрытое совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится в понедельник, 14 февраля, в Верховной Раде. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря главы Рады Марии Дейнеко.

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Сообщается, что совещание пройдет под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова, на нем рассмотрят ситуацию вокруг и внутри нашей страны.

"На 16 часов 14.02.2022 года запланировано совещание под председательством секретаря СНБО по вопросу оценки ситуации вокруг и внутри Украины", — отметила Дейнеко.

К участию в совещании СНБО приглашены руководство Верховной Рады, представители фракций и групп, главы парламентских комитетов по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, правоохранительной деятельности и внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Отметим, что ранее планировалось, что закрытое заседание СНБО проведут в Раде в воскресенье,13 февраля. Анонсировалось, что в нем примут участие руководство Верховной Рады, лидеры парламентских фракций и групп, представители силовых органов, а также представители экономического блока.

Напомним, что по итогам последнего, выездного заседания СНБО в Харькове против канала "Наш" ввели санкции. Помимо персональных ограничений, на заседании также рассмотрели вопросы относительно стратегии морской безопасности Украины и отправки украинского контингента в Ирак для участия в миссии НАТО.

Также во время брифинга после заседания секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что в Украине не будут отключать интернет и мобильную связь в случае вторжения РФ. Также он заявил, что украинская власть и дипломаты делают все возможное, чтобы предотвратить вторжение российских войск в нашу страну.