Закриту нараду РНБО у Раді перенесли на понеділок: що розглянуть

Нарада під головуванням секретаря РНБО щодо оцінки ситуації навколо і всередині України запланована на 14 лютого.

Закрита нарада Ради національної безпеки та оборони України відбудеться у понеділок, 14 лютого, у Верховній Раді. Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на коментар прессекретаря голови Ради Марії Дейнеко.

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Повідомляється, що нарада пройде під головуванням секретаря РНБО Олексія Данилова, на ній розглянуть ситуацію навколо та всередині нашої країни.

"На 16 годину 14.02.2022 року заплановано нараду під головуванням секретаря РНБО з питання оцінки ситуації навколо та всередині України", — зазначила Дейнеко.

До участі у нараді РНБО запрошено керівництво Верховної Ради, представників фракцій та груп, голів парламентських комітетів з питань національної безпеки, оборони та розвідки, правоохоронної діяльності та зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Зазначимо, що раніше планувалося, що закрите засідання РНБО проведуть у Раді у неділю, 13 лютого. Анонсувалося, що у ньому візьмуть участь керівництво Верховної Ради, лідери парламентських фракцій та груп, представники силових органів, а також представники економічного блоку.

Нагадаємо, що за підсумками останнього, виїзного засідання РНБО у Харкові проти каналу "Наш" ввели санкції. Крім персональних обмежень, на засіданні також розглянули питання щодо стратегії морської безпеки України та відправлення українського контингенту до Іраку для участі у місії НАТО.

Також під час брифінгу після засідання секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що в Україні не відключатимуть інтернет та мобільний зв'язок у разі вторгнення РФ. Також він заявив, що українська влада та дипломати роблять все можливе, щоб запобігти вторгненню російських військ до нашої країни.