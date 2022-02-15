Россия не создала еще ни одной наступательной группировки для вторжения, - Резников

Россия не сформировала до сегодняшнего дня ни одной наступательной группировка, которая необходима для полномасштабного вторжения в Украину, говорит министр.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен — Россия не сможет напасть на Украину в ближайшее время, так как не имеет пока ни одной наступательной ударной группировки, чтобы это осуществить. Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу".

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Наши международные партнеры придерживаются аналогичного мнения.

"На сегодня ни в одном месте – я вам официально заявляю, пользуясь не только нашими данными, но и данными от партнеров – не создано ни одной наступательной ударной группировки… Для того, чтобы атаковать Украину, им нужно будет время для формирования такой ударной группировки", – сообщил глава Минобороны.

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14 февраля прошли переговоры главы СНБО Алексей Данилова с руководством парламента и Кабинета министров, а также в главами фракций на счет темы безопасности в стране. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что украинцам не стоит ждать наступления России в даты, озвученные в СМИ.

Как известно, согласно данным американской разведки, Москва готовит вторжение в Украину 16 февраля — якобы российское руководство готовит к этому своих военных.