Росія не створила ще жодного наступального угруповання для вторгнення, — Резніков

До сьогодні Росія не сформувала жодного наступального угруповання, яке необхідне для повномасштабного вторгнення в Україну, каже міністр.

Міністр оборони України Олексій Резніков упевнений — Росія не зможе напасти на Україну найближчим часом, оскільки не має поки що жодного наступального ударного угруповання, щоб це зробити. Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

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Наші міжнародні партнери дотримуються такої ж думки.

"На сьогодні в жодному місці – я вам офіційно заявляю, користуючись не лише нашими даними, а й даними від партнерів – не створено жодного наступального ударного угруповання… Для того, щоб атакувати Україну, їм потрібен час для формування такого ударного угруповання", – повідомив голова Міноборони.

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14 лютого відбулися переговори голови РНБО Олексія Данілова з керівництвом парламенту та Кабінету міністрів, а також головами фракцій щодо теми безпеки в країні. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що українцям не варто чекати наступу Росії в дати, озвучені у ЗМІ.

Як відомо, за даними американської розвідки, Москва готує вторгнення в Україну 16 лютого — нібито російське керівництво готує до цього своїх військових.