Коломойский поддержал выдвижение Зеленского на второй президентский срок

Бизнесмен назвал президента Украины ответственным человеком, а его возможного соперника на следующих выборах главы государства Дмитрия Разумкова – "предателем".

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский поддержал идею выбрать на второй срок нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

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По мнению бизнесмена, Зеленский в настоящее время не ответит на вопрос о выдвижении своей кандидатуры на следующие выборы главы государства.

"Если он сейчас скажет, что не идет, так все разбегутся уже сегодня. Как два года управлять страной? Вы понимаете, окружение, если он скажет, что все, надоели… И как управлять страной? Управляемость же упадет. Как он может сейчас это сказать? Он ответственный человек", – отметил Коломойский.

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При этом бизнесмен подчеркнул, что Зеленский выполнил еще не все предвыборные обещания.

"Слушайте, пусть лучше пойдет. А кому вместо него? А кто, если не он? Петьку обратно?" – спросил он.

Журналисты спросили бизнесмена о возможной кандидатуре на пост президента экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова. На этом Коломойский ответил: "Украинцы не любят предателей".

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"Выгнали (с поста спикера Рады), потому что он предатель. Его же парламент и выгнал, с которым он хотел считаться! Выдвинула его "Слуга народа"? Ну так надо было со своей "Слугой народа" договариваться как-то и учитывать ее позицию. Или он думал, что ему Петьки и Юльки, ОПЗЖшники помогут", – пояснил он свое высказывание.

Фокус в октябре прошлого года писал, что дочь Зеленского Александра отговаривала его от второго президентского срока. По словам главы государства, от его президентства пострадала вся семья.

Зеленский 10 сентября 2021 года говорил, что выдвинет свою кандидатуру на второй президентский срок, если не реализует все предвыборные обещания. "Я лучше выполню все, что обещал, в свой один срок и поеду отдыхать", – заявлял Зеленский.

Разумков 8 октября 2021 года комментировал идею второго срока Зеленского. По его словам, у президента должен быть лишь один срок из-за возможности узурпации власти.