Коломойський підтримав висунення Зеленського на другий президентський термін

Бізнесмен назвав президента України відповідальною людиною, а його можливого суперника на наступних виборах глави держави Дмитра Разумкова – "зрадником".

Український бізнесмен Ігор Коломойський підтримав ідею обрати на другий термін нинішнього президента Володимира Зеленського. Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

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На думку бізнесмена, Зеленський наразі не відповість на запитання щодо висування своєї кандидатури на наступні вибори глави держави.

"Якщо він зараз скаже, що не йде, то всі розбіжаться вже сьогодні. Як два роки управляти країною? Ви розумієте, оточення, якщо він скаже, що все, набридло... І як керувати країною? Керованість же впаде. Як він може зараз це сказати? Він відповідальна людина", – зазначив Коломойський.

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При цьому бізнесмен наголосив, що Зеленський виконав ще не всі передвиборчі обіцянки.

"Слухайте, нехай краще піде. А кому замість нього? А хто, якщо не він? Петьку назад?" – спитав він.

Журналісти запитали бізнесмена про можливу кандидатуру на посаду президента ексспікера парламенту Дмитра Разумкова. На це Коломойський відповів: "Українці не люблять зрадників".

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"Вигнали (з посади спікера Ради), бо він зрадник. Його ж парламент і вигнав, на який він хотів зважати! Висунула його "Слуга народу"? Ну так треба було зі своєю "Слугою народу" домовлятися якось і враховувати її позицію. Або він думав, що йому Петьки та Юльки, ОПЗЖшники допоможуть", — пояснив він своє висловлювання.

Фокус у жовтні минулого рокуписав, що дочка Зеленського Олександра відмовляла його від другого президентського терміну. За словами глави держави, від його президентства постраждала вся родина.

Зеленський 10 вересня 2021 говорив, що висуне свою кандидатуру на другий президентський термін, якщо не реалізує всі передвиборчі обіцянки. "Я краще виконаю все, що обіцяв, у свій термін і поїду відпочивати", — заявляв Зеленський.

Разумков 8 жовтня 2021 року коментував ідею другого терміну Зеленського. За його словами, у президента має бути лише один термін через можливість узурпації влади.