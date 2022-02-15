В МИД Украины рассказали, как заплатит Россия за признание "Л/ДНР" (видео)

Украина предупредила своих партнеров, что признание Кремлем "Л/ДНР" будет означать выход России из Минских соглашений.

Если Россия признает "Л/ДНР" легитимными — она автоматически выйдет из минских соглашений, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передает пресс-центр МИД Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании "Л/ДНР", Россия де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями", — заявил чиновник и отметил, что об этом уже предупреждены украинские международные партнеры.

[ + – ] смотреть с 13:29

В январе депутаты российской Госдумы от коммунистической партии предложили обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать оккупированные части Донбасса независимыми государствами.

В Госдуме ответили, что есть препятствие для признания Москвой "Л\ДНР", и это Минские соглашения. В то же время не исключили, что в будущем РФ может признать оккупированные части Донбасса независимыми государствами.

Отреагировали на инициативу депутатов Госдумы о признании "Л/ДНР" и у главы Кремля Владимира Путина — его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что сейчас ситуация и так напряженная, поэтому этот вопрос стоит отложить, а политикам посоветовал не пытаться заработать себе очки на "такой тонкой материи".