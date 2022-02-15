У МЗС України розповіли, як заплатить Росія за визнання "Л/ДНР" (відео)

Україна попередила своїх партнерів, що визнання Кремлем "Л/ДНР" означатиме вихід Росії з Мінських угод.

Якщо Росія визнає "Л/ДНР" легітимними, вона автоматично вийде з Мінських угод, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, передає пресцентр МЗС України.

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"Хочу ще раз нагадати незмінну позицію України: у разі прийняття рішення про визнання "Л/ДНР" Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей із усіма супутніми наслідками", — заявив чиновник і зазначив, що про це вже попереджені українські міжнародні партнери.

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У січні депутати російської Держдуми від комуністичної партії запропонували звернутися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати окуповані частини Донбасу незалежними державами.

У Держдумі відповіли, що є перешкода для визнання Москвою "ЛДНР", і це Мінські угоди. Водночас не виключили, що в майбутньому РФ може визнати окуповані частини Донбасу незалежними державами.

Відреагували на ініціативу депутатів Держдуми про визнання "Л/ДНР" і в голови Кремля Володимира Путіна — його прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що зараз ситуація й так напружена, тому це питання варто відкласти, а політикам порадив не намагатися заробити собі очки на "такій тонкій матерії”.