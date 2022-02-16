Украина призывает Совбез ООН обсудить "признание" ОРДЛО Госдумой РФ

Украинские дипломаты предлагают, чтобы в ООН этот вопрос рассмотрели во время заседания по Минским соглашениям 17 февраля.

Украина просит Совет безопасности ООН обсудить обращение российской Госдумы РФ к Владимиру Путину о признании независимыми государствами оккупированных территорий Донбасса. Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т.н. ЛДНР, которое подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования.", — написал глава МИД Украины.

Кулеба призвал Совбез рассмотреть этот вопрос 17 февраля во время заседания, посвященного Минским соглашениям.

Как ранее писал Фокус, 15 февраля Госдума РФ голосами 351 депутата обратилась к Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" независимыми, суверенными и самостоятельными государствами.

Авторы обращения считают, что официальное признание ОРДЛО "морально оправдано" и что на оккупированных территориях Украины уже "построены демократические органы со всеми атрибутами легитимной власти".

В тот же день Владимир Путин заявил, что Госдума поддержала обращение к нему потому, что "большая часть россиян сочувствует жителям Донбасса". Этот комментарий хозяин Кремля сделал во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом. Глава немецкого правительства назвал возможное признание ОРДЛО Россией "политической катастрофой", и добавил, что Кремль, пойдя на такой шаг, нарушит Минские договоренности по урегулированию войны на Донбассе.