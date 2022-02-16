Україна закликає Раду безпеки ООН обговорити "визнання" ОРДЛО Держдумою РФ

Українські дипломати пропонують, щоб в ООН це питання розглянули під час засідання щодо Мінських угод 17 лютого.

Україна просить Раду безпеки ООН обговорити звернення російської Держдуми РФ до Володимира Путіна щодо визнання незалежними державами окупованих територій Донбасу. Про це у Twitter заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ про визнання т.зв. ЛДНР, яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання", — написав голова МЗС України.

Кулеба закликав Раду безпеки розглянути це питання 17 лютого під час засідання, присвяченого Мінським угодам.

Як раніше писав Фокус, 15 лютого Держдума РФ голосами 351 депутата звернулася до Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР" незалежними, суверенними та самостійними державами.

Автори звернення вважають, що офіційне визнання ОРДЛО "морально виправдане" і що на окупованих територіях України вже "збудовано демократичні органи з усіма атрибутами легітимної влади".

Того ж дня Володимир Путін заявив, що Держдума підтримала звернення до нього тому, що "більша частина росіян співчуває мешканцям Донбасу". Цей коментар господар Кремля зробив під час зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Голова німецького уряду назвав можливе визнання ОРДЛО Росією "політичною катастрофою" і додав, що Кремль, пішовши на такий крок, порушить Мінські домовленості щодо врегулювання війни на Донбасі.