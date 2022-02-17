Могли что-то кинуть в камин: в Киеве из здания посольства РФ шли клубы дыма (видео)

Журналист Андрей Цаплиенко предположил, что в дипучреждении жгут документы. В ГСЧС в комментарии Фокусу сказали, что дым шел из трубы, это могло быть из-за работы системы отопления.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео, на котором видно, как с крыши здания посольства России в Киеве идут клубы дыма.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"Вот это российское посольство загорелось. Ну как загорелось, документы жгут. Задымело на всю улицу. Такую картину последний раз наблюдал в 2014 году. Вот уже черный дым пошел", – прокомментировал он происходящее.

[ + – ] Цаплиенко опубликовал видео дыма из здания посольства РФ

Спикер Главного управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага в комментарии Фокусу сказала, что заявлений о пожаре в дипмиссии не поступало, а дыма там уже нет.

"Дым шел с трубы. Это может быть отопление, возможно, камин. При пожаре был бы открытый огонь. Дым идет из трубы, как на любом предприятии, которое отапливается. Они могли что-то кинуть в камин и пошел процесс горения", – объяснила она.

Что говорят в посольстве РФ?

Корреспондент Фокуса пытался дозвониться в российское посольство, дипломаты на связь не вышли.

Однако пресс-атташе посольства Денис Голенко сообщил российскому агентству "РИА Новости", что диппредставительство работает в штатном режиме и ничего экстраординарного не происходит. Персонал не эвакуировали.

[ + – ] Заявлений о пожаре в дипмиссии не поступало

Дипломаты опровергли факт пожара в комментарии еще одному российскому агентству ТАСС.

"Здание в порядке, пожара у нас нет, ничего не горит", — заявили в дипведомстве.

Напомним, что американское издание Тhe New York Times в январе 2022 года писало о решении РФ эвакуировать дипломатов и членов их семей из Украины на фоне новостей о возможном военном вторжении России. МИД Украины 18 января эту информацию опроверг.

10 февраля ТАСС написало, что посольство РФ в Киеве активно рассматривает вопрос об эвакуации из Украины неосновного персонала миссии.