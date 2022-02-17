Могли щось кинути в камін: у Києві з будівлі посольства РФ йшли клуби диму (відео)

Журналіст Андрій Цаплієнко припустив, що в дипустанові палять документи. У ДСНС у коментарі Фокусу сказали, що дим йшов із труби, це могло бути через роботу системи опалення.

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео, на якому видно, як із даху будівлі посольства Росії в Києві йдуть клуби диму.

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"От це російське посольство спалахнуло. Ну як спалахнуло, документи палять. Задиміло на всю вулицю. Таку картину востаннє спостерігав у 2014 році. Ось уже чорний дим пішов", — прокоментував він те, що відбувається.

[ + – ] Цаплієнко опублікував відео диму з будівлі посольства РФ

Спікерка Головного управління ДСНС України в Києві Світлана Водолага в коментарі Фокусу сказала, що заяв про пожежу в дипмісії не надходило, а диму там уже немає.

"Дим ішов із труби. Це може бути опалення, можливо, камін. При пожежі був би відкритий вогонь. Дим іде з труби, як на будь-якому підприємстві, яке опалюється. Вони могли щось кинути в камін, і пішов процес горіння", – пояснила вона.

Що кажуть у посольстві РФ?

Кореспондент Фокусу намагався додзвонитися до російського посольства, дипломати на зв'язок не вийшли.

Проте прес-аташе посольства Денис Голенко повідомив російському агентству "РІА Новини", що диппредставництво працює в штатному режимі і нічого екстраординарного не відбувається. Персонал не евакуювали.

[ + – ] Заяв про пожежу в дипмісії не надходило

Дипломати спростували факт пожежі в коментарі ще одному російському агентству ТАСС.

"Будинок у порядку, пожежі в нас немає, нічого не горить", — заявили в дипвідомстві.

Нагадаємо, що американське видання The New York Times у січні 2022 року писало про рішення РФ евакуювати дипломатів і членів їхніх сімей із України на тлі новин про можливе військове вторгнення Росії. МЗС України 18 січня цю інформацію спростувало.

10 лютого ТАСС написало, що посольство РФ у Києві активно розглядає питання про евакуацію з України неосновного персоналу місії.