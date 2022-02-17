Для реализации Минских соглашений нужно принять пять законов - источники в Офисе президента

Украинская власть говорит, что готова выполнять минские соглашения, однако у нее есть свое видение и красные линии.

Последние несколько месяцев Украина и западные партнеры снова обсуждаются и консультируются, как возможно выполнить минские соглашения и тронуться с мертвой точки. 17 февраля канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, во время которого обсудили важность диалога по реализации минских соглашений и прогресса в "нормандском формате".

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В Офисе президента говорят, что есть путь, как можно реализовать минские соглашения, для этого необходимо разработать и принять пять ключевых законопроектов. Закон об особенностях местного самоуправления, частично есть закон о децентрализации, но нужны изменения в Конституцию, закон о местных выборах, закон об амнистии и закон о свободной экономической зоне.

Напомним, 10 февраля в Берлине прошла встреча на уровне советников лидеров "нормандского формата", однако она не принесла прогресса в переговорах по Донбассу на фоне сохраняющейся напряженности на границе России и Украины. Консультации с участием представителей Германии, Франции, России и Украины продолжались более девяти часов.

Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что признание оккупационных администраций нарушит Минские соглашения. Это произошло после того, как в Кремле получили призыв Госдумы признать "Л/ДНР".

Ранее Фокус сообщал о том, что Владимир Зеленский подтвердил готовность выполнять Минские соглашения. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге в Киеве, который проходил 8 февраля.