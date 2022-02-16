"Путин принял к сведению": в Кремле получили призыв Госдумы признать "Л/ДНР"

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что признание оккупационных администраций нарушает Минские соглашения, что противоречит целям Москвы.

Президент РФ Владимир Путин получил обращение Государственной Думы о признании оккупационных администраций "Л/ДНР" и принял их к сведению. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Какого-то комментария на сей счет не существует, президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению", — заявил Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что голосование в Госдуме является ярким показателем настроя парламентариев и превалирующей точкой зрения РФ в желании "помочь урегулировать ситуацию на юго-востоке" Украины. Это сделать можно способствуя Минским соглашениям.

Песков заявил, что признание независимости оккупационных администраций "ЛНР" и "ДНР" не будет способствовать Минским соглашениям. А выдача российских паспортов на неподконтрольной части Донбасса, по его мнению, не нарушает соглашения.

"Это действительно так. Президент сказал, что главная задача — это реализация Минского комплекса мер", — заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, вчера, 15 февраля 351 депутат Госдумы проголосовали за обращение к Путину о признании "Л/ДНР". По мнению депутатов "Единой России", признание администраций создаст основания для обеспечит гарантии безопасности и защиту жителей от внешних угроз.

Путин в тот же день заявил, что депутаты ориентируются на мнения избирателей в вопросе признания "Л/ДНР".