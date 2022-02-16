"Путін взяв до уваги": у Кремлі отримали заклик Держдуми визнати "Л/ДНР"

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що визнання окупаційних адміністрацій порушує Мінські угоди, що суперечить цілям Москви.

Президент РФ Володимир Путін отримав звернення Державної Думи про визнання окупаційних адміністрацій "Л/ДНР" і прийняв їх до уваги. Про це заявив речник президента Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.

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"Якогось коментаря щодо цього не існує, президент звернення отримав, він на нього відреагував, він прийняв його до уваги", — заявив Пєсков.

Також прессекретар зазначив, що голосування в Держдумі є яскравим показником настрою парламентаріїв і переважною точкою зору РФ у бажанні "допомогти врегулювати ситуацію на південному сході" України. Це можна зробити, сприяючи Мінським угодам.

Пєсков заявив, що визнання незалежності окупаційних адміністрацій "ЛНР" і "ДНР" не сприятиме Мінським угодам. А видача російських паспортів на непідконтрольній частині Донбасу, на його думку, не порушує угоду.

"Це справді так. Президент сказав, що головне завдання — це реалізація Мінського комплексу заходів", — заявив прессекретар Путіна.

Нагадаємо, вчора, 15 лютого, 351 депутат Держдуми проголосував за звернення до Путіна про визнання "Л/ДНР". На думку депутатів "Єдиної Росії", визнання адміністрацій створить підстави для забезпечення гарантії безпеки та захисту мешканців від зовнішніх загроз.

Путін того ж дня заявив, що депутати орієнтуються на думки виборців у питанні визнання "Л/ДНР".