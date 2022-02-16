"Путін взяв до уваги": у Кремлі отримали заклик Держдуми визнати "Л/ДНР"
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що визнання окупаційних адміністрацій порушує Мінські угоди, що суперечить цілям Москви.
Президент РФ Володимир Путін отримав звернення Державної Думи про визнання окупаційних адміністрацій "Л/ДНР" і прийняв їх до уваги. Про це заявив речник президента Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.
"Якогось коментаря щодо цього не існує, президент звернення отримав, він на нього відреагував, він прийняв його до уваги", — заявив Пєсков.
Також прессекретар зазначив, що голосування в Держдумі є яскравим показником настрою парламентаріїв і переважною точкою зору РФ у бажанні "допомогти врегулювати ситуацію на південному сході" України. Це можна зробити, сприяючи Мінським угодам.
Пєсков заявив, що визнання незалежності окупаційних адміністрацій "ЛНР" і "ДНР" не сприятиме Мінським угодам. А видача російських паспортів на непідконтрольній частині Донбасу, на його думку, не порушує угоду.
"Це справді так. Президент сказав, що головне завдання — це реалізація Мінського комплексу заходів", — заявив прессекретар Путіна.
Нагадаємо, вчора, 15 лютого, 351 депутат Держдуми проголосував за звернення до Путіна про визнання "Л/ДНР". На думку депутатів "Єдиної Росії", визнання адміністрацій створить підстави для забезпечення гарантії безпеки та захисту мешканців від зовнішніх загроз.
Путін того ж дня заявив, що депутати орієнтуються на думки виборців у питанні визнання "Л/ДНР".