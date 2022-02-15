Жарти Путіна та визнання Росією "ЛДНР": Пєсков зробив заяви щодо України

Прессекретар президента РФ повідомив, що жодних офіційних рішень щодо визнання самопроголошених ЛДНР не було, а всі обговорення цього питання в Держдумі відбуваються через переживання про долю жителів Донбасу.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 15 лютого зробив кілька заяв щодо ситуації довкола України. Зокрема йшлося про визнання Росією самопроголошених "ЛДНР" та про реакцію президента Володимира Путіна на публікації ЗМІ про військове вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє агентство ТАСС.

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Визнання Росією "ЛДНР"

Дмитро Пєсков зазначив, що Москва не приймала жодних офіційних рішень щодо визнання Російською Федерацією самопроголошених Луганською та Донецькою республіками, оскільки неодноразово декларувала про прихильність до Мінських угод.

"Ви знаєте, що жодних офіційних рішень із цього приводу не приймалося, офіційних дискусій не ведеться", — заявив Пєсков.

Водночас, прессекретар сказав, що подібні обговорення у Держдумі РФ не виключені, оскільки депутати, які "відбивають думки людей", обговорюють те, що для них актуальне.

"Те, що це питання у громадській думці дуже актуальне, це ні для кого не секрет, люди наші дуже болісно реагують на те, що відбувається на Донбасі", — додав представник Кремля.

Слід зазначити, що сьогодні 351 депутат Держдуми проголосував за негайне звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". На думку представників "Єдиної Росії", визнання "ЛДНР" створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту жителів республік від зовнішніх загроз, а також започаткує процес міжнародного визнання держав.

Реакція Володимира Путіна на повідомлення ЗМІ про військове вторгнення

Дмитро Пєсков розповів про те, що Володимир Путін з гумором ставиться до публікацій у ЗМІ про можливий напад Росії на Україну. За його словами, до подібного фактично маніакального інформаційного божевілля неможливо ставитися з розумінням.

"До такого важко ставитися з розумінням. Іноді Путін навіть жартує — просить дізнатися, чи ніде не публікується точний час у годинах, коли почнеться війна", — сказав прессекретар.

Водночас, Пєсков підкреслив, що Росія не виключає силової операції на Донбасі з боку України, оскільки Київ продовжує нагнітати обстановку в регіоні. За словами прессекретаря, тоді як Росія переміщує війська на своїй території, проводячи військові навчання, Україна переміщає свої збройні сили на лінії зіткнення на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на публікацію Bloomberg, в якій йшлося про початок військової операції збройних сил РФ в Україні. За його словами, подібні провокації у ЗМІ загалом говорять про агресію Заходу щодо Росії.

Президент РФ Володимир Путін під час пресконференції за результатами зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном сказав про необхідність виконання Україною Мінських угод, застосувавши у цьому контексті приказку — "Подобається, не подобається — терпи моя красуня". Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський відповів на слова російського колеги, що "це вже перебір".