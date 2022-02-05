"Блумберг-ньюз": Москва відреагувала на публікацію Blomberg про вторгнення РФ в Україну

Офіційні особи обурилися появою статті американського інформаційного агентства, назвавши журналістів видання "збоченцями".

Офіційні особи Російської Федерації прокоментували видалену публікацію агентства Bloomberg, в якій видання повідомило про початок російського військового вторгнення в Україну. Про це повідомляє РІА "Новини".

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Зокрема, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що подібні публікації в цілому говорять про небезпеку агресивних заяв з боку Заходу.

"Це чудова демонстрація того, наскільки небезпечна ситуація, яка провокується нескінченними агресивними заявами, що йдуть із Вашингтона, з Лондона, з інших європейських столиць", — сказав прес-секретар президента РФ.

За його словами, такі повідомлення у ЗМІ можуть призвести до непоправних наслідків за умов напруженості, яку можна спостерігати зараз на міжнародній арені.

"А загалом, звичайно, таке серйозне видання, як Bloomberg, про нього тепер можна говорити не "фейк-ньюз", а "блумберг-ньюз", і на це будуть підстави", — додав Пєсков.

Також публікацію відомого видання прокоментувала речник МЗС РФ Марія Захарова. Вона назвала авторів статті "збоченцями", які діють за вказівками "наглядачів київського режиму".

"Багато разів ми спостерігали, як західники псують Олімпійські ігри. Але нинішній підхід до снаряда вигадали справжні збоченці, які готові на все", — написала в Telegram Захарова.

Нагадаємо, що 4 лютого інформаційне агентство Bloomberg опублікувало статтю, в якій йшлося про початок військового вторгнення Росії в Україну. Пізніше редакція вибачилася за фейкову публікацію, пояснивши помилку тим, що видання заздалегідь готує заголовки для багатьох сценаріїв розвитку подій, і заголовок "Росія вторгається в Україну" було опубліковано ненавмисно.