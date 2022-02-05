"Блумберг-ньюз": Москва отреагировала на публикацию Blomberg о вторжении РФ в Украину

Официальные лица возмутились появлением статьи американского информационного агентства, назвав журналистов издания "извращенцами".

Официальные лица Российской Федерации прокомментировали удаленную публикацию агентства Bloomberg, в которой издание сообщило о начале российского военного вторжения в Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".

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В частности пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные публикации в целом говорят об опасности агрессивных заявлений со стороны Запада.

"Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, такие сообщения в СМИ могут привести к непоправимым последствиям в условиях напряженности, которую можно наблюдать сейчас на международной арене.

"А в целом, конечно, такое серьезное издание, как Bloomberg, о нем теперь можно говорить не "фейк-ньюз", а "блумберг-ньюз", что будет иметь под собой основания", — добавил Песков.

Также публикацию известного издания прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала авторов статьи "извращенцами", которые действуют по указаниям "надзирателей киевского режима".

"Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все", — написала в Telegram Захарова.

Напомним, что 4 февраля информационное агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о начале военного вторжения России в Украину. Позже редакция принесла извинения за фейковую публикацию, объяснив ошибку тем, что издание заранее готовит заголовки для многих сценариев развития событий, и заголовок "Россия вторгается в Украину" был опубликован непреднамеренно.