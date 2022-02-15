Шутки Путина и признание Россией "ЛДНР": Песков сделал заявления по Украине

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что никаких официальных решений в отношении признания самопровозглашенных "ЛДНР" не было, а все обсуждения этого вопроса в Госдуме происходят из-за переживаний о судьбах жителей Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 февраля сделал несколько заявлений относительно ситуации вокруг Украины. В частности речь шла о признании Россией самопровозглашенных "ЛДНР" и о реакции президента Владимира Путина на публикации СМИ о военном вторжении РФ в Украину. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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Признание Россией "ЛДНР"

Дмитрий Песков отметил, что Москва не принимала никаких официальных решений относительно признания Российской Федерацией самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик, поскольку неоднократно декларировала о приверженности Минским соглашениям.

"Вы знаете, что никаких официальных решений на этот счет не принималось, официальных дискуссий не ведется", — заявил Песков.

В то же время пресс-секретарь сказал, что подобные обсуждения в Госдуме РФ не исключены, поскольку депутаты, которые "отражают мнения людей" обсуждают то, что для них актуально.

"То, что этот вопрос в общественном мнении весьма актуален, это ни для кого не секрет, люди наши очень болезненно реагируют на то, что происходит на Донбассе", — добавил представитель Кремля.

Следует отметить, что сегодня 351 депутата Госдумы проголосовали за немедленное обращение к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". По мнению представителей "Единой России", признание "ЛДНР" создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также положит начало процессу международного признания государств.

Реакция Владимира Путина на сообщения СМИ о военном вторжении

Дмитрий Песков рассказал о том, что Владимир Путин с юмором относится к публикациям в СМИ о возможном нападении России на Украину. По его словам, к подобному фактически маниакальному информационному безумию невозможно относиться с пониманием.

"К такому трудно относиться с пониманием. Иногда Путин даже шутит — просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война", — сказал пресс-секретарь.

В то же время Песков подчеркнул, что Россия не исключает силовой операции на Донбассе со стороны Украины, поскольку Киев продолжает нагнетать обстановку в регионе. По словам пресс-секретаря, в то время как Россия перемещает войска на своей территории, проводя военные учения, Украина перемещает свои вооруженные силы на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на публикацию Bloomberg, в котором говорилось о начале военной операции вооруженных сил РФ в Украине. По его словам, подобные провокации в СМИ в целом говорят об агрессии Запада в отношении России.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по результатам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном сказал о необходимости выполнения Украиной Минских соглашений, применив в данном контексте поговорку — Нравится, не нравится — терпи моя красавица". В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский оветил на слова российского коллеги, что "это уже перебор".