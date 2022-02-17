Для реалізації Мінських угод потрібно ухвалити п'ять законів – джерела в Офісі президента

Українська влада каже, що готова виконувати мінські угоди, проте має своє бачення і червоні лінії.

Останні кілька місяців Україна та західні партнери знову обговорюють та консультуються, як можна виконати мінські угоди та рушити з мертвої точки. 17 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден провели телефонну розмову, під час якої обговорили важливість діалогу щодо реалізації мінських угод та прогресу в "нормандському форматі".

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В Офісі президента кажуть, що є шлях, як можна реалізувати мінські угоди, для цього необхідно розробити та ухвалити п'ять ключових законопроєктів. Закон про особливості місцевого самоврядування, частково є закон про децентралізацію, але потрібні зміни до Конституції, закон про місцеві вибори, закон про амністію та закон про вільну економічну зону.

Нагадаємо, 10 лютого в Берліні пройшла зустріч на рівні радників лідерів "нормандського формату", проте вона не принесла прогресу в переговорах щодо Донбасу на тлі напруженості, що зберігається на кордоні Росії та України. Консультації за участю представників Німеччини, Франції, Росії та України тривали понад дев'ять годин.

Нагадаємо, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що визнання окупаційних адміністрацій порушить Мінські угоди. Це сталося після того, як у Кремлі отримали заклик Держдуми визнати "Л/ДНР".

Раніше Фокус повідомляв про те, що Володимир Зеленський підтвердив готовність виконувати Мінські угоди. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на брифінгу в Києві, який проходив 8 лютого.