По решению ВАКС: нардепа Кузьминых доставят в суд принудительно

Согласно решению, парламентария доставят в суд работники НАБУ под контролем следователей из САП. Следующее заседание запланировано на утро 24 февраля.

Народный депутат "Слуги народа" Сергей Кузьминых, обвиняемый в коррупции, будет принудительно доставлен на заседание Высшего антикоррупционного суда, где ему изберут меру пресечения. Так постановил следственный судья ВАКС Олег Ткаченко, сообщает Слово и дело.

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"Совершить привод подозреваемого Сергея Кузьминых в судебное заседание, которое назначено на 10:00 24 февраля 2022 года в помещении Высшего антикоррупционного суда", – объявил Сергей Ткаченко.

Привод нардепа Сергея Кузьминых в суд будут осуществлять сотрудники Национального антикоррупционного бюро, а контролировать этот процесс — Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Ранее НАБУ вызывала Кузьминых трижды, 29 и 30 января и 1 февраля 2022 года, но тот не явился. По сообщению адвоката Кузьминых, его подзащитный пребывал в больнице.

Поскольку документальных подтверждений пребывания Кузьминых в учреждении здравоохранения предоставлено не было, НАБУ снова вызвала его на 3 февраля, однако политик снова не явился. Детектив НАБУ объявил его в розыск, после чего Кузьминых явился в антикоррупционное бюро вместе со своим адвокатом, где был задержан.

Сергей Кузьминых обвиняется в получении более полумиллиона гривен неправомерной выгоды при заключении контрактов между больницей Житомирской области и несколькими частными компаниями.

Ранее Фокус сообщал, что Сергей Кузьминых устроил в суде потасовку с прокурором, а судье заявил, что забыл с собой паспорт, и предъявил вместо него удостоверение народного депутата.

Суд на Сергеем Кузьминых впоследствии был возобновлен, но снова перенесен из-за того, что его адвокат не успела ознакомиться с материалами дела.

Глава фракции монобольшинства в Верховной Раде Давид Арахамия сказал, что депутата Сергея Кузьминых исключат из фракции "Слуги народа" на первой же пленарной неделе. Процесс подписей за исключение Кузьминых из фракции, по словам Арахамии, еще не начинался.