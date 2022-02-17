Арахамия назвал срок, когда фракция "Слуга народа" займется Трухиным и Кузьминых

По словам Арахамии, у "слуг" сейчас другие приоритеты, но вопрос по двум нардепам могут рассмотреть уже на следующей неделе.

Нардепов от "Слуги народа" Александра Трухина, угодившего в скандал с ДТП под Киевом и Сергея Кузьминых, который попался на взятке в размере 558 тысяч гривен, исключат из фракции на следующем ее заседании. Об этом заявил в кулуарах Верховной Рады глава фракции монобольшинства Давид Арахамия, пишет LIGA.net.

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"Учитывая, что сейчас другие приоритеты и мы это сделаем обязательно. Если мы сделаем следующую неделю пленарной — думаю, вероятнее всего, в среду. Поскольку на один час меньше рабочего времени. А если следующая неделя не будет пленарной, то сделаем через неделю", — отметил нардеп.

[ + – ] Арахамия не назвал точной даты заседания фракции

Подписи за исключение Трухина и Кузьминых, по словам Арахамии, еще не собирали.

Трухин не думает сдавать мандат

Нардеп пока не собирается сдавать депутатский мандат и рассчитывает далее работать в Раде. По его словам, остались некоторые "неисполненные вещи, которые надо сделать".

Трухин утверждал, что "в любой деятельности человека должен быть смысл".

Журналисты проекта Bihus.Info сообщали о влиянии Трухина на членов бюджетного комитета парламента. По информации СМИ, он решал некоторые кадровые вопросы.

Фокус ранее писал об исключении Трухина из партии "Слуга народа" 2 февраля этого года после публикации расследования о дорожной аварии с его участием.

Кузьминых не явился в суд

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявляло нардепа Кузьминых в розыск за то, что он не являлся на допросы и скрывался от детективов НАБУ.

Его задержали "на горячем" 28 января 2022 года при получении неправомерной выгоды. Нардеп обещал помочь заключить соглашения между частными предприятиями и больницей в Житомирской области.

Политика могут отпустить под залог около 50 тыс. гривен. 7 февраля заседание по делу нардепа перенесли, потому что он забыл паспорт. В тот же день он устроил потасовку с прокурором при выходе из здания суда.

[ + – ] Прокуроры просяд принудительно привести Кузьминых в суд

8 февраля назначили очередное заседание по избранию меры пресечения Кузьминых. Но его адвокат Лариса Криворучко не успела ознакомиться с материалами, поэтому заседание перенесли на 11:00 утра 11 февраля.

17 февраля "слуга народа" и Криворучко не пришли на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), сообщил Центр противодействия коррупции. Суд отправлял адвокату на электронную почту письмо с уведомлением о дате и времени заседания.

"В ходатайстве Криворучко говорится, что она якобы ничего не получала от суда. Адвокат и подозреваемый трубку не берут. Защитница сказала, что телефон у нее "временно не принимает звонки", а мобильный ее подзащитного изъяли детективы. Прокурор попросил ВАКС по собственной инициативе применить принудительный привод к нардепу", – отметили в организации.

В Верховную Раду направили сообщение с просьбой посодействовать во вручении нардепу Кузьминых повестки с датой и временем следующего заседания, которое назначено на 15:00 17 февраля.