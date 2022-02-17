Арахамія назвав термін, коли фракція "Слуга народу" займеться Трухіним та Кузьміних

За словами Арахамії, у "слуг" наразі інші пріоритети, але питання щодо двох нардепів можуть розглянути вже наступного тижня.

Нардепів від "Слуги народу" Олександра Трухіна, який потрапив у скандал із ДТП під Києвом, та Сергія Кузьміних, який попався на хабарі у розмірі 558 тисяч гривень, виключать із фракції на наступному її засіданні. Про це заявив у кулуарах Верховної Ради голова фракції монобільшості Давид Арахамія, пише LIGA.net.

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"З огляду на те, що наразі інші пріоритети і ми це зробимо обов'язково. Якщо ми зробимо наступний тиждень пленарним — думаю, найімовірніше, у середу. Оскільки на одну годину менше робочого часу. А якщо наступний тиждень не буде пленарним, то зробимо через тиждень", — зазначив нардеп.

[ + – ] Арахамія не назвав точної дати засідання фракції

Підписи за виключення Трухіна та Кузьміних, за словами Арахамії, ще не збирали.

Трухін не думає здавати мандат

Нардеп поки що не збирається здавати депутатський мандат і розраховує далі працювати в Раді. За його словами, залишилися деякі "невиконані речі, які треба зробити".

Трухін стверджував, що "в будь-якій діяльності людини має бути сенс".

Журналісти проєкту Bihus.Info повідомляли про вплив Трухіна на членів бюджетного комітету парламенту. За інформацією ЗМІ, він вирішував деякі кадрові питання.

Фокус раніше писав про виключення Трухіна з партії "Слуга народу" 2 лютого цього року після публікації розслідування про дорожню аварію за його участю.

Кузьміних не з'явився до суду

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголошувало нардепа Кузьміних у розшук за те, що він не приходив на допити і переховувався від детективів НАБУ.

Його затримали "на гарячому" 28 січня 2022 при отриманні неправомірної вигоди. Нардеп обіцяв допомогти укласти угоди між приватними підприємствами та лікарнею у Житомирській області.

Політика можуть відпустити під заставу близько 50 тис. гривень. 7 лютого засідання у справі нардепа перенесли, бо він забув паспорт. Того ж дня він влаштував бійку з прокурором при виході з будівлі суду.

[ + – ] Прокурори просять примусово привести Кузьміних до суду

8 лютого призначили чергове засідання щодо обрання запобіжного заходу Кузьміних. Але його адвокатка Лариса Криворучко не встигла ознайомитись із матеріалами, тому засідання перенесли на 11:00 ранку 11 лютого.

17 лютого "слуга народу" та Криворучко не прийшли на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС), повідомив Центр протидії корупції. Суд надсилав адвокатці на електронну пошту листа з повідомленням про дату та час засідання.

"У клопотанні Криворучко йдеться про те, що вона нібито нічого не отримувала від суду. Адвокатка та підозрюваний слухавку не беруть. Захисниця сказала, що телефон у неї "тимчасово не приймає дзвінки", а мобільний її підзахисного вилучили детективи. Прокурор попросив ВАКС із власної ініціативи застосувати примусовий привід до нардепа", – наголосили в організації.

У Верховну Раду направили повідомлення з проханням посприяти у врученні нардепу Кузьміних повістки з датою та часом наступного засідання, яке призначено на 15.00 17 лютого.