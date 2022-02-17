За рішенням ВАКС: нардепа Кузьміних доставлять до суду примусово
Відповідно до рішення, парламентаря доправлять до суду працівники НАБУ під контролем слідчих із САП. Наступне засідання заплановане на ранок 24 лютого.
Народного депутата "Слуги народу" Сергія Кузьміних, якого обвинувачують у корупції, буде примусово доставлено на засідання Вищого антикорупційного суду, де йому оберуть запобіжний захід. Так постановив слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко, повідомляє Слово і діло.
"Здійснити привід підозрюваного Сергія Кузьміних у судове засідання, яке призначено на 10:00 24 лютого 2022 року в приміщенні Вищого антикорупційного суду", — оголосив Сергій Ткаченко.
Приведення нардепа Сергія Кузьміних до суду здійснюватимуть співробітники Національного антикорупційного бюро, а контролюватиме цей процес — Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Раніше НАБУ викликала Кузьміних тричі, 29 і 30 січня та 1 лютого 2022 року, але той не з'явився. За повідомленням адвоката Кузьміних, його підзахисний перебував у лікарні.
Оскільки документальних підтверджень перебування Кузьміних у закладі охорони здоров'я не надано, НАБУ знову викликала його на 3 лютого, проте політик знову не з'явився. Детектив НАБУ оголосив його у розшук, після чого Кузьміних з'явився до антикорупційного бюро разом зі своїм адвокатом, де його затримали.
Сергій Кузьміних звинувачується в отриманні понад півмільйона гривень неправомірної вигоди під час укладання контрактів між лікарнею Житомирської області та кількома приватними компаніями.
Раніше Фокус повідомляв, що Сергій Кузьміних влаштував у суді сутичку з прокурором, а судді заявив, що забув із собою паспорт і пред'явив замість нього посвідчення народного депутата.
Суд на Сергія Кузьміна згодом було відновлено, але знову перенесено через те, що його адвокатка не встигла ознайомитися з матеріалами справи.
Голова фракції монобільшості у Верховній Раді Давид Арахамія сказав, що депутата Сергія Кузьміних виключать із фракції "Слуги народу" на першому ж пленарному тижні. Процес підписів за винятком Кузьміних із фракції, за словами Арахамії, ще не розпочинався.