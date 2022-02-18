В Украине могут снизить НДС на некоторые продукты питания: изменятся ли цены в супермаркетах

Глава фракции "Слуга народа" считает, что в цене на продукты питания в Украине заложено 27-30% "влияния супермаркетов". Парламентарии должны принять законопроект о корректировке НДС до 1 июля этого года.

Украина может ввести пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отдельные категории продуктов питания. Об этом сказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Рада".

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Необходимость внедрения такой меры он объяснил тем, что с 1 июля Евросоюз вводит льготную ставку НДС для пищевых продуктов.

Парламентарий обещает найти компенсаторы возможных потерь бюджета. Снижение ставки НДС может быть интересной инициативой вместе с законопроектом о внутренней торговле, полагает он.

Накрутка цен на продукты в супермаркетах

По информации Арахамии, в цене на продукты заложено 27-30% "влияния супермаркетов".

"Супермаркеты задерживают возврат средств производителям на 120-130 дней, а те вынуждены обращаться за кредитами в банки и проценты по этим кредитам закладывать в стоимость продуктов. Таким образом происходит удорожание", – пояснил он.

[ + – ] Супермаркеты закладывают проценты по кредитам в стоимость продуктов Фото: Евгения Королева

Инициативу по снижению ставки НДС на продукты обсуждают в Офисе президента, профильные ассоциации, Минфин, Госналоговая и профильный комитет Рады, добавил он.

Арахамия на брифинге после дискуссии с сельхозпроизводителями 17 февраля заявил, что Рада должна до 1 июля этого года одобрить законопроект о корректировке НДС на продукты питания, которые произвели в Украине.

Потери госбюджета

Отметим, что на рассмотрение парламента уже внесли законопроект №7023, предусматривающий снижение НДС на продукты питания до 0% и на коммунальные услуги до 7%.

Глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорил о потерях госбюджета на 60 млрд гривен из-за снижения ставки НДС на продукты.

[ + – ] Сниженную ставку НДС могут применить на хлеб, гречку и масло

"Снижение ставки НДС не повлияет на цену товара, потому что у нас большая доля теневой экономики", – сказал политик.

По словам Арахамии, Рада может одобрить сниженную ставку НДС на хлеб, гречку и масло.

Напомним, что Кабмин 12 января ввел госрегулирование цен на социально важные продукты питания на время карантина, в частности, на гречку, сахар и пшеничную муку. Наценки на эти продукты не может превышать 10% от оптово-отпускной цены.

Экономисты в комментарии Фокусу прогнозировали снижение уровня инфляции в Украине благодаря этой мере.

По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, ограничение торговых надбавок может прекратить спекуляции, но на ценовые скачки не повлияет.