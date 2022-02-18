В Україні можуть знизити ПДВ на деякі продукти харчування: чи зміняться ціни у супермаркетах

Голова фракції "Слуга народу" вважає, що в ціні на продукти харчування в Україні закладено 27-30% "впливу супермаркетів". Парламентарі мають ухвалити законопроєкт про коригування ПДВ до 1 липня цього року.

Україна може запровадити знижену ставку податку на додану вартість на окремі категорії продуктів харчування. Про це сказав голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Рада".

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Необхідність запровадження такого заходу він пояснив тим, що з 1 липня Євросоюз запроваджує пільгову ставку ПДВ для харчових продуктів.

Парламентар обіцяє знайти компенсатори можливих втрат бюджету. Зниження ставки ПДВ може бути цікавою ініціативою разом із законопроєктом про внутрішню торгівлю, вважає він.

Накручування цін на продукти у супермаркетах

За інформацією Арахамії, у ціні на продукти закладено 27-30% "впливу супермаркетів".

"Супермаркети затримують повернення коштів виробникам на 120-130 днів, а ті змушені звертатися за кредитами в банки та відсотки за цими кредитами закладати у вартість продуктів. Так відбувається подорожчання", — пояснив він.

[ + – ] Супермаркети закладають відсотки за кредитами у вартість продуктів Фото: Евгения Королева

Ініціативу щодо зниження ставки ПДВ на продукти обговорюють в Офісі президента, профільні асоціації, Мінфін, Держподаткова та профільний комітет Ради, додав він.

Арахамія на брифінгу після дискусії із сільгоспвиробниками 17 лютого заявив, що Рада має до 1 липня цього року схвалити законопроєкт про коригування ПДВ на продукти харчування, які виробили в Україні.

Втрати держбюджету

Зазначимо, що на розгляд парламенту вже внесли законопроєкт №7023, який передбачає зниження ПДВ на продукти харчування до 0% і на комунальні послуги до 7%.

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев говорив про втрати держбюджету на 60 млрд гривень через зниження ставки ПДВ на продукти.

[ + – ] Знижену ставку ПДВ можуть застосувати на хліб, гречку та олію

"Зниження ставки ПДВ не вплине на ціну товару, бо маємо велику частку тіньової економіки", — сказав політик.

За словами Арахамії, Рада може схвалити знижену ставку ПДВ на хліб, гречку й олію.

Нагадаємо, що Кабмін 12 січня ввів держрегулювання цін на соціально важливі продукти харчування на час карантину, зокрема, на гречку, цукор і пшеничне борошно. Націнки на ці продукти не можуть перевищувати 10% від оптово-відпускної ціни.

Економісти в коментарі Фокусу прогнозували зниження рівня інфляції в Україні завдяки цій мірі.

На думку виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, обмеження торгових надбавок може припинити спекуляції, але на цінові стрибки не вплине.