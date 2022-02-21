Украина ежемесячно теряет $2-3 млрд из-за сообщений о вторжении РФ, — Офис президента

Нагнетание ситуации, по словам замглавы ОП Ростислава Шурмы, также приводит к остановке инвестиций, инфляции и давлению на валютный рынок.

Украина ежемесячно безвозвратно теряет $2-3 млрд из-за сообщений о том, что Россия готовит полномасштабное вторжение. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, нагнетание ситуации вокруг возможного вторжения армии РФ приводит к серьезным финансовым и имиджевым потерям для Украины.

Ростислав Шурма отметил, что из-за сообщений о скором начале военной операции против нашей страны Украина ежемесячно теряет по $2-3 млрд.

"Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс", — продолжил замглавы ОП в общении с журналистами.

[ + – ] Ростислав Шурма назвал объемы потерь экономики Украины из-за возможного вторжения РФ Фото: Офис президента

Заместитель Андрея Ермака также подчеркнул, что объемы спекулятивного давления на валютный рынок в Украине составляет $1,5-2 млрд, и нашей стране для продолжения государственных программ необходимо иметь "финансовую подушку" в размере $4-5 млрд.

Ростислав Шурма в интервью также уточнил, что $2-3 млрд, которые Киев ежемесячно теряет, являются прямыми потерями для национальной экономики. Однако, размер убытка может быть уменьшен при условии, если ситуация в СМИ вокруг Украины стабилизируется.

Напомним, 20 февраля телеканал CNN сообщил, что Россия для возможного вторжения в Украину задействовала 75% своих регулярных войск. По данным американской разведки, в приграничных районах Москва сосредоточила 120 батальонных тактических групп из 160 существующих.

20 февраля разведывательные службы США также сообщали, что военное командование России получило приказ начать вторжение в Украину.