Україна щомісячно втрачає $2-3 млрд через повідомлення про вторгнення РФ, — Офіс президента

Нагнітання ситуації, за словами заступника голови ОП Ростислава Шурми, також призводить до зупинки інвестицій, інфляції й тиску на валютний ринок.

Україна щомісяця безповоротно втрачає $2-3 млрд через повідомлення про те, що Росія готує повномасштабне вторгнення. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

За його словами, нагнітання ситуації навколо можливого вторгнення армії РФ призводить до серйозних фінансових та іміджевих втрат для України.

Ростислав Шурма зазначив, що через повідомлення про швидкий початок військової операції проти нашої країни Україна щомісяця втрачає $2-3 млрд.

"Це і зупинені інвестиції, і додаткова інфляція, втрати в туристичній сфері, скорочення авіаперевезень. Є ще спекулятивний тиск на фінансові ринки, який блокує запозичення, тисне на курс", — продовжив заступник голови ОП у спілкуванні з журналістами.

[ + – ] Ростислав Шурма назвав обсяг втрат економіки України через можливе вторгнення РФ Фото: Офис президента

Заступник Андрія Єрмака також наголосив, що обсяги спекулятивного тиску на валютний ринок в Україні становить $1,5-2 млрд, і нашій країні для продовження державних програм необхідно мати "фінансову подушку" в розмірі $4-5 млрд.

Ростислав Шурма в інтерв'ю також уточнив, що $2-3 млрд, які щомісяця втрачає Київ, є прямими втратами для національної економіки. Проте розмір збитку може бути зменшений за умови, якщо ситуація в ЗМІ навколо України стабілізується.

Нагадаємо, 20 лютого телеканал CNN повідомив, що Росія для можливого вторгнення в Україну задіяла 75% своїх регулярних військ. За даними американської розвідки, у прикордонних районах Москва зосередила 120 батальйонних тактичних груп зі 160 існуючих.

20 лютого розвідувальні служби США також повідомляли, що військове командування Росії отримало наказ розпочати вторгнення в Україну.