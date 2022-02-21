Порошенко предложил вынести на саммит США-РФ вопрос об отправке миротворцев ООН на Донбасс

Встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина, по словам нардепа от "Европейской солидарности", оставляет Украине надежду на дипломатию и дает возможность подготовиться к любому сценарию.

Пятый президент Петр Порошенко предложил вынести на саммит США-Россия вопрос о введении миротворцев ООН на оккупированный Донбасс. Об этом нардеп от "Европейской солидарности" заявил в ходе согласительного совета депутатских фракций в Верховной Раде, который проходил 21 февраля.

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Саммит США-Россия, по его словам, является важным событием, оставляет Украине надежду на дипломатическое урегулирование войны и дает возможность Киеву лучше подготовиться к любому сценарию развития событий.

"Я передам Зеленскому наши развернутые предложения относительного саммита. Но первое, что нам нужно сделать для снятия напряжения, поднять на этом саммите вопрос об отправке на оккупированную часть Донбасса "голубых касок" ООН… Мы в свое время очень детально проработали вопрос о миротворцах. Я подчеркиваю на поддержке этого (вопроса — ред.) США, Францией и Германией. Мы получили заверение, что Китай точно не воспользуется правом вето. Россия должна быть поставлена в условия, чтобы у нее не было выбора и она проголосовала за это", — продолжил Петр Порошенко в ходе согласительного совета Верховной Рады.

Пятый президент также призвал придерживаться дорожной карты по реализации Минских соглашений, которая предусматривает первым выполнение вопросов безопасности. "Формулу Штайнмайера" Петр Порошенко назвал "российским нарративом", который приведет к потере части суверенитета Украины.

"Мы не можем пойти к России и дать себя унизить или обмануть. Есть четко установленный приоритет, и система безопасности Европы может держаться только на старой и проверенной временем основе — НАТО с включением к блоку Украины. Это лучше, чем любое ядерное оружие. И саммит США-Россия дает нам время для экстренных мер по укреплению обороны", — добавил нардеп от ЕС.

[ + – ] Порошенко предложил вынести на саммит США-Россия вопрос об отправке миротворцев ООН на Донбасс

Напомним, 20 февраля пресс-служба президента Франции Эммануэля Макрона сообщила о том, что лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин согласились провести новый саммит, посвященный Украине. Двухстороннюю встречу глав государств должны подготовить руководитель Госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В Белом доме подтвердили информацию о возможном новом саммите Байдена и Путина. Пресс-секретарь президентской администрации Джен Псаки предупредила, что американский лидер готов встретиться с главой России при условии, если Кремль не осуществит полномасштабное вторжение в Украину.