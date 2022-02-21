Порошенко запропонував винести на саміт США-РФ питання щодо відправлення миротворців ООН на Донбас

Зустріч президентів Джо Байдена та Володимира Путіна, за словами нардепа від "Європейської солідарності", залишає Україні надію на дипломатію та дає можливість підготуватися до будь-якого сценарію.

П'ятий президент Петро Порошенко запропонував винести на саміт США-Росія питання щодо введення миротворців ООН на окупований Донбас. Про це нардеп від "Європейської солідарності" заявив у ході погоджувальної ради депутатських фракцій у Верховній Раді, яка проходила 21 лютого.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Саміт США-Росія, за його словами, є важливою подією, залишає Україні надію на дипломатичне врегулювання війни та дає можливість Києву краще підготуватися до будь-якого сценарію розвитку подій.

"Я передам Зеленському наші розгорнуті пропозиції відносного саміту. Але перше, що нам потрібно зробити для зняття напруги, порушити на цьому саміті питання про відправку на окуповану частину Донбасу "блакитних касок" ООН… Ми свого часу дуже детально опрацювали питання про миротворців. Я наголошую на підтримці цього (питання — ред.) США, Францією та Німеччиною. Ми отримали запевнення, що Китай точно не скористається правом вето. Росія має бути поставлена в умови, щоб у неї не було вибору і вона проголосувала за це", — продовжив Петро Порошенко під час погоджувальної ради Верховної Ради.

П'ятий президент також закликав дотримуватися дорожньої карти щодо реалізації Мінських угод, яка передбачає першим виконання питань безпеки. "Формулу Штайнмаєра" Петро Порошенко назвав "російським наративом", який призведе до втрати частини суверенітету України.

"Ми не можемо піти до Росії й дати себе принизити чи обдурити. Є чітко встановлений пріоритет, і система безпеки Європи може триматися лише на старій і перевіреній часом основі – НАТО з включенням до блоку України. Це краще, ніж будь-яка ядерна зброя. І саміт США-Росія дає нам час для екстрених заходів щодо зміцнення оборони", — додав нардеп від ЄС.

[ + – ] Порошенко запропонував винести на саміт США-Росія питання щодо відправлення миротворців ООН на Донбас

Нагадаємо, 20 лютого пресслужба президента Франції Емманюеля Макрона повідомила про те, що лідери США та Росії Джо Байден і Володимир Путін погодилися провести новий саміт, присвячений Україні. Двосторонню зустріч глав держав мають підготувати керівник Держдепу Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

У Білому домі підтвердили інформацію про можливий новий саміт Байдена та Путіна. Прессекретарка президентської адміністрації Джен Псакі попередила, що американський лідер готовий зустрітися з главою Росії за умови, якщо Кремль не здійснить повномасштабне вторгнення в Україну.