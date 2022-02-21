США и Украина обсуждали отъезд Зеленского из Киева в случае вторжения РФ — СМИ

Журналист NBC News утверждает, что эту информацию подтвердили лица, знакомые с обсуждением вопроса властями двух государств.

Администрация президента США Джо Байдена обсуждали с украинскими властями возможность отъезда президента Украины Владимира Зеленского из Киева в случае вторжения российских войск. Об этом со ссылкой на двух человек, знакомых с переговорами, в понедельник, 21 февраля, сообщил корреспондент NBC News Ричард Энджел в своем Twitter.

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"Представители администрации Байдена обсудили с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения", — говорится в твите журналиста.

[ + – ] Твит об обсуждении отъезда Зеленского из Киева

Официального подтверждения этой информации как со стороны Белого дома, так и со стороны руководства украинского государства, нет.

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совета безопасности Российской Федерации, которое было посвящено возможности признания независимости "республик" "ДНР" и "ЛНР". По его окончании президент РФ Владимир Путин пообещал в этот же день сообщить о своем решении по этому поводу.

Тем временем Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Также, по словам главы украинского государства, он провел консультации с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.