США та Україна обговорювали від'їзд Зеленського з Києва в разі вторгнення РФ — ЗМІ

Журналіст NBC News стверджує, що цю інформацію підтвердили особи, які знайомі з обговоренням питання владою двох держав.

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорювала з українською владою можливість від'їзду президента України Володимира Зеленського з Києва в разі вторгнення російських військ. Про це з посиланням на двох людей, знайомих із переговорами, у понеділок, 21 лютого, повідомив кореспондент NBC News Річард Енджел у своєму Twitter.

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"Представники адміністрації Байдена обговорили з українським урядом плани щодо того, щоб президент Володимир Зеленський залишив Київ у разі російського вторгнення", — йдеться у твіті журналіста.

[ + – ] Твіт про обговорення від'їзду Зеленського з Києва

Офіційного підтвердження цієї інформації як з боку Білого дому, так і з боку керівництва української держави немає.

Нагадаємо, 21 лютого відбулося засідання Ради безпеки Російської Федерації, яке було присвячене можливості визнання незалежності "республік" "ДНР" та "ЛНР". Після його закінчення президент РФ Володимир Путін пообіцяв цього ж дня повідомити про своє рішення з цього приводу.

Тим часом Зеленський скликав екстрене засідання Ради національної безпеки та оборони України. Також, за словами глави української держави, він провів консультації з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном.