Зеленский обсудил признание Россией "Л/ДНР" с Байденом

Также сегодня состоится внеочередное заседание СНБО, на котором обсудят ситуацию на Донбассе. Кроме того, запланирован также разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил признание Россией "Л/ДНР" и эскалацию конфликта на Донбассе с президентом США Джо Байденом. После чего начал заседание Совета национальной безопасности и обороны, созванного в связи с действиями России. Об этом глава Украины написал в Twitter.

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Также Зеленский отметил, что планирует обсудить сложившуюся ситуацию с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Обсуждали события последних часов с Джо Байденом. Мы начинаем заседание Совета национальной безопасности и обороны. Разговор с Борисом Джонсоном также планируется", — говорится в посте Зеленского.

[ + – ] Твит Владимира Зеленского

Напомним, сегодня вечером Путин подписал указы о признании независимости "Л/ДНР". Об этом глава России заявил во время видеообращения по итогам заседания Совета безопасности. Также он потребовал от Киева незамедлительно прекратить боевые действия на Донбассе.

В ответ Офис генпрокурора начал производство из-за призывов властей РФ к изменению границ Украины. Уголовное производство открыто по статье о публичных призывах к совершению умышленных действий с целью изменения территории Украины, совершенных представителем власти (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский экстренно созвал заседание СНБО на фоне возможного признания "Л/ДНР" в РФ. Также он провел "срочные консультации" с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.