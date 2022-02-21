Зеленський обговорив визнання Росією "Л/ДНР" із Байденом
Також сьогодні відбудеться позачергове засідання РНБО, де обговорять ситуацію на Донбасі. Крім того, запланована також розмова з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.
Президент України Володимир Зеленський обговорив визнання Росією "Л/ДНР" та ескалацію конфлікту на Донбасі із президентом США Джо Байденом. Після чого розпочав засідання Ради національної безпеки та оборони, скликане у зв'язку з діями Росії. Про це глава України написав у Twitter.
Також Зеленський зазначив, що планує обговорити ситуацію з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.
"Обговорювали події останніх годин із Джо Байденом. Ми розпочинаємо засідання Ради національної безпеки та оборони. Розмова з Борисом Джонсоном також планується", — йдеться в пості Зеленського.
Нагадаємо, сьогодні ввечері Путін підписав укази про визнання незалежності "Л/ДНР". Про це глава Росії заявив під час відеозвернення за підсумками засідання Ради безпеки. Також він вимагає від Києва негайно припинити бойові дії на Донбасі.
У відповідь Офіс генпрокурора розпочав провадження через заклики влади РФ до зміни кордонів України. Кримінальне провадження відкрито за статтею про публічні заклики до здійснення умисних дій з метою зміни території України, скоєних представником влади (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України).
Раніше президент України Володимир Зеленський екстрено скликав засідання РНБО на тлі можливого визнання "Л/ДНР" у РФ. Також він провів "термінові консультації" з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном.