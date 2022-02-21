Офіс генпрокурора розпочав провадження через заклики влади РФ до зміни кордонів України
Венедіктова запевнила, що українські прокурори "займуться цією справою по повній програмі".
Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактом закликів російських депутатів та чиновників до зміни кордонів України. Про це у своєму Facebook у понеділок, 21 лютого, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
Керівниця відомства нагадала, що 15 лютого депутати Державної думи Російської Федерації звернулися до російського президента з проханням визнати незалежність "республік" "ДНР" та "ЛНР", а в понеділок, 21 лютого пройшло засідання Ради безпеки РФ, під час якого члени цього органу" відкрито підтримали таку ідею.
У зв'язку з цим Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження за статтею про публічні заклики до здійснення умисних дій з метою зміни території України, скоєних представником влади (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України).
Крім цього, Венедіктова зазначила, що українські прокурори "займуться цією справою по повній програмі" і в майбутньому "членам закритого клубу" їздити на шопінг за кордон "стане важко".
Нагадаємо, 15 лютого під час засідання Держдуми 351 депутат проголосував за направлення звернення до Путіна з проханням визнати незалежність окупованих територій Донецької та Луганської областей. 21 лютого президент РФ провів засідання Ради безпеки, присвячене цьому питанню. Внаслідок цього ввечері того ж дня Путін підписав укази про визнання незалежності "республік".
Також у понеділок Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки та оборони у зв'язку з цією ініціативою російської влади.