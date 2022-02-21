Офис генпрокурора начал производство из-за призывов властей РФ к изменению границ Украины

Венедиктова заверила, что украинские прокуроры "займутся этим делом по полной программе".

Офис генерального прокурора начал уголовное производство по факту призывов российских депутатов и чиновников к изменению границ Украины. Об этом в своем Facebook в понедельник, 21 февраля, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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Руководитель ведомства напомнила, что 15 февраля депутаты Государственной думы Российской Федерации обратились к российскому президенту с просьбой признать независимость "республик" "ДНР" и "ЛНР", а в понедельник, 21 февраля прошло заседание Совета безопасности РФ, во время которого члены этого органа "открыто поддержали такую идею".

В связи с этим Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство по статье о публичных призывах к совершению умышленных действий с целью изменения территории Украины, совершенных представителем власти (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

Помимо этого Венедиктова отметила, что украинские прокуроры "займутся этим делом по полной программе" и в будущем "членам закрытого клуба" ездить на шопинг за границу "станет тяжело".

[ + – ] Пост Венедиктовой

Напомним, 15 февраля в ходе заседания Госдумы 351 депутат проголосовал за направление обращения к Путину с просьбой признать независимость оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 21 февраля президент РФ провел заседание Совбеза посвященное этому вопросу. В результате вечером того же дня Путин подписал указы о признании независимости "республик".

Также в понедельник Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с этой инициативой российских властей.