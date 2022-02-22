Украина продолжит выполнять все свои обязательства перед жителями ОРДЛО, – Данилов (видео)

В ходе общения с журналистами секретарь ведомства подчеркнул, что территорией Украины является Крым и все области, которые входят в нашу страну согласно Конституции.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выступил на брифинге по итогам заседания ведомства в понедельник, 21 февраля. Темой обсуждения на заседании стало принятое сегодня президентом России Владимиром Путиным решения о признании "республик" "ДНР" и "ЛНР". Трансляция велась на YouTube.

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В ходе брифинга Данилов заявил, что заседание СНБО не закрыто, оно продолжается, и президент при необходимости в ближайшее время соберет снова всех членов СНБО.

На заседании СНБО был заслушан сектор безопасности и обороны относительно ситуации на границах Украины, с отдельным докладом выступила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, также выступали члены СНБО.

Секретарь СНБО ответил на вопрос журналиста о том, планирует ли украинская власть расширить программу для жителей ОРДЛО, которые хотят переехать на подконтрольную правительству часть Украины.

"Что касается наших обязательств касаемо наших граждан – мы их все выполняем, выполняли и будем выполнять. В случае необходимости мы их будем расширять", – заявил Данилов.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что территорией Украины является Крым и все области, которые входят в нее согласно Конституции.

По словам Данилова, вскоре с видеообращением выступит президент Украины Владимир Зеленский, в котором он очертит официальную позицию Украины относительно всех последних событий.

[ + – ] Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова

Напомним, в понедельник, 21 февраля, после публичного заседания Совета безопасности РФ, Путин в присутствии глав оккупационных администраций "Л/ДНР" подписал указы о признании независимости республик. Теперь документы должны ратифицировать в Государственной Думе и Совете Федерации.

Европейский союз уже пообещал ответить на это решение санкциями в отношении причастных к нем лиц, назвав такой шаг со стороны РФ нарушением Минских соглашений.

Тем временем Офис генпрокурора уже начал уголовное производство по факту призыва российских властей к изменению границ Украины.