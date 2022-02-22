Україна продовжуватиме виконувати всі свої зобов'язання перед жителями ОРДЛО, – Данілов (відео)

Під час спілкування з журналістами секретар відомства наголосив, що територією України є Крим та всі області, які входять до нашої країни згідно з Конституцією.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов виступив на брифінгу за підсумками засідання відомства у понеділок, 21 лютого. Темою обговорення на засіданні стало ухвалене сьогодні президентом Росії Володимиром Путіним рішення про визнання "республік" "ДНР" та "ЛНР". Трансляція точилася на YouTube.

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Під час брифінгу Данілов заявив, що засідання РНБО не закрите, воно продовжується, і президент за необхідності найближчим часом збере знову всіх членів РНБО.

На засіданні РНБО було заслухано сектор безпеки та оборони щодо ситуації на кордонах України, з окремою доповіддю виступила генеральний прокурор Ірина Венедиктова, також виступали члени РНБО.

Секретар РНБО відповів на запитання журналіста про те, чи планує українська влада розширити програму для мешканців ОРДЛО, які хочуть переїхати на підконтрольну уряду частину України.

"Що стосується наших зобов'язань щодо наших громадян — ми їх всі виконуємо, виконували і виконуватимемо. У разі потреби ми їх розширюватимемо", — заявив Данілов.

Також секретар РНБО наголосив, що територією України є Крим та всі області, які входять до неї згідно з Конституцією.

За словами Данілова, незабаром із відеозверненням виступить президент України Володимир Зеленський, в якому він окреслить офіційну позицію України щодо всіх останніх подій.

[ + – ] Брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова

Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, після публічного засідання Ради безпеки РФ, Путін у присутності голів окупаційних адміністрацій "Л/ДНР" підписав укази про визнання незалежності республік. Тепер документи мають ратифікувати у Державній Думі та Раді Федерації.

Європейський союз уже пообіцяв відповісти на це рішення санкціями щодо причетних до нього осіб, назвавши такий крок з боку РФ порушенням Мінських угод.

Тим часом Офіс генпрокурора вже розпочав кримінальне провадження за фактом заклику російської влади до зміни кордонів України.